Andreas Zimmermann will Bürgermeister von Mickhausen werden

In Mickhausen kündigt sich 2026 ein Wahlkampf um den Bürgermeisterposten an: Andreas Zimmermann, 32 Jahre, gebürtiger Mickhauser und fest in der Gemeinde verwurzelt, will bei der Kommunalwahl 2026 als Bürgermeisterkandidat antreten. Die offizielle Nominierung erfolgt zwar erst im Herbst, doch bereits jetzt erhält der Gemeinderat breite Rückendeckung: Seine Kandidatur wird von den CSU/Unabhängigen Wählern Mickhausen, der Liste Münster sowie den amtierenden Gemeinderäten aus Grimoldsried unterstützt.

Im Ort verwurzelt

Andreas Zimmermann lebt seit seiner Geburt in Mickhausen. Er ist seit drei Jahren verheiratet. Beruflich trägt er Verantwortung als Head of Supply Chain bei Böwe Systec in Augsburg, wo er die Bereiche Einkauf, Planung und Logistik leitet. Seit 2018 steht er als Vorsitzender an der Spitze der Feuerwehr, der er auch aktiv als Zugführer angehört. Zuvor war er sechs Jahre lang Zweiter Vorsitzender. Dem Gemeinderat gehört Zimmermann seit 2020 an und ist Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss. Darüber hinaus engagierte er sich viele Jahre als Spieler beim VfB Mickhausen, war Beisitzer im Musikverein, dessen Kassenprüfer er heute ist, und ist Mitglied in mehreren weiteren Ortsvereinen. Politisch ist Zimmermann seit 2021 im CSU-Ortsverband Mickhausen aktiv, der sich 2024 dem Gemeindeverband Langenneufnach und Walkertshofen angeschlossen hat und dessen stellvertretender Ortsvorsitzender er seit 2025 ist.

Er spricht sich für bürgernahe Politik aus

Zimmermann betont seine tiefe Verbundenheit mit dem Ort und seine Motivation: „Ich möchte eine bürgernahe Politik leben, in der nicht über, sondern mit den Menschen gesprochen wird. Entscheidungen sollen transparent und nachvollziehbar sein und vor allem gemeinsam getragen werden.“ Sein Ziel ist es, die Gemeinschaft zu stärken, Zukunft mutig zu gestalten und wieder eine offene Diskussionskultur zu fördern. Gerade bei sensiblen Themen wie Hochwasserschutz, der künftigen Nutzung des Schlosses oder bei Fragen rund um die Ortsteile möchte Zimmermann vermitteln und sachliche Debatten ermöglichen. „Mir geht es darum, Brücken zu bauen“, so der Bürgermeisterkandidat. Ein besonderes Anliegen ist ihm eine Investitionspolitik mit Weitblick. Trotz knapper Kassen sollen die notwendigen Zukunftsprojekte nicht aus dem Blick geraten. (AZ)