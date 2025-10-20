Anton Rittel diskutiert im Landtag mit 40 Besuchern aus Schwaben

Zu einem Besuch an seinem Arbeitsplatz hat der Landtagsabgeordnete Anton Rittel (Freie Wähler) 40 Gäste aus seiner schwäbischen Heimat ins Maximilianeum eingeladen. Die Landtagsbesucher kamen unter anderem aus Bobingen, Horgau und Aystetten. Höhepunkte aus Sicht der Angereisten waren der Besuch einer Plenarsitzung und eine ausführliche Diskussion mit dem Politiker.

Den schmackhaften Auftakt bildete ein Mittagessen im Hofbräukeller. Im Landtag sahen die Gäste einen Informationsfilm über die politische Arbeit im Landtag, zudem besichtigten sie die Fraktionsräume der Freien Wähler. Von der Zuschauertribüne aus verfolgten die Gäste eine Plenarsitzung. Auch ein spontaner Plausch mit dem Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, Florian Streibl, war möglich.

Olympia-Bewerbung und soziale Fragen

Die Themenpalette im Dialog mit Rittel war breit. Es ging von Münchens Olympia-Bewerbung über Sozialreformen, Kita-Beiträge, die duale Ausbildung in der Krankenpflege und die Krankenhaus-Finanzierung bis hin zum Länderfinanzausgleich und den Bürokratieabbau. Interessiert hat die Schwaben zudem die Vorgehensweise bei Antragstellungen bis zum Beschluss im Plenum. (AZ)

