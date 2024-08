Grüne Randsteine geraten in Bobingen zum Ärgernis

In Bobingen sorgen grüne Randsteine für Ärger in der Schlesierstraße. Anwohnerin Edith Blasche sind die Grashalme und Büschel ein Dorn im Auge. Das Grün sprießt zwischen Straße und Bordstein und ist mancherorts 20 Zentimeter hoch. „Es geht mir um ein schönes Stadtbild“, sagt die Anwohnerin, die selbst in der Schlesierstraße wohnt. Auch in der angrenzenden Siebenbürgerstraße würden die Anwohner und Hausbesitzer ihre Randsteine vor dem Haus nicht sauber halten und sie vom Grün befreien. „Ich gehe selbst noch regelmäßig in die Knie, um die Straße sauber zu halten“, sagt die 92-Jährige, die seit fast 50 Jahren in ihrem Haus wohnt. Warum das manch anderer Anwohner in der Nachbarschaft nicht mache, verstehe sie nicht.

Icon Vergrößern Geparkte Autos und dazwischen viel Grün. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Geparkte Autos und dazwischen viel Grün. Foto: Jennifer Kopka

Sie sei vielleicht besonders pingelig, aber nach Feierabend erwarte sie, dass die Nachbarn ihre Arbeit im Rinnstein verrichteten. Bei der Stadt Bobingen nachgefragt, habe die ihr auch nicht weiterhelfen können. Der zuständige Mitarbeiter sei im Urlaub, habe man ihr mitgeteilt. Edith Blasche appelliert also an ihre Nachbarschaft beim Blick aus dem Fenster demnächst doch häufiger das Grün an der Straße nicht sich selbst zu überlassen. (kop)