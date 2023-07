Augsburg

vor 48 Min.

Angeklagter sechs Jahre nach seinen Einbrüchen verurteilt

Plus Sechs Jahre nach den Taten wurde ein 30-Jähriger wegen mehrfachen Diebstahls und Sachbeschädigung verurteilt. Warum das so lange dauerte.

Von Norbert Staub Artikel anhören Shape

Es war im Januar 2017, als drei Männer in fünf Häuser in Königsbrunn, Mering, Rain, Hattenhofen und Krumbach eingestiegen sind. Das Muster war immer ähnlich: Sie hebelten Fenster und Türen auf oder schlugen sie ein und verschafften sich so Zutritt. Anschließend stahlen sie, was ihnen wertvoll erschien. Die Einbrecher erbeuteten Diebesgut in Höhe von 22.000 Euro, so die Anklage, und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Zwei der drei Täter wurden schon 2018 verurteilt, der dritte stand erst jetzt in Augsburg vor Gericht. Der Grund: Der Angeklagte flüchtete und konnte mit einem Internationalen Haftbefehl erst 2022 in Spanien festgenommen werden. 2023 wurde er nach Deutschland ausgeliefert und kam in die Justizvollzugsanstalt nach Gablingen. Jetzt wurde ihm der Prozess gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen