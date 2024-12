Den Japankäfer erwarten Quarantänezonen und Spürhunde

Seitdem im August der erste Japankäfer in Bayern gesichtet worden ist, gab es weitere Funde in der Nähe von Lindau und bei Kiefersfelden. Wie berichtet, werden vor allem an Autobahnen und Flughäfen Fallen mit Duftstoffen aufgestellt, um Käfer, die über die üblichen Transportwege eingeschleppt werden, möglichst schnell zu finden. Laut einer EU-Verordnung besteht für die Behörden eine Meldepflicht für den Japankäfer, da er als ein sogenannter prioritärer Schädling eingestuft wird. Auch die Bevölkerung ist aufgerufen, bei Käfern dieser Größe nach den braunen Flügeldecken, dem grün schimmernden Halsschild und den typischen fünf weißen Haarbüscheln auf jeder Seite Ausschau zu halten und bei einem Verdacht zu melden. Sollte ein Exemplar im Landkreis Augsburg auftauchen, sei es das oberste Ziel, die weitere Verbreitung und den Aufbau einer größeren Population zu verhindern. Ludwig Straßer, der bei der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF) für Quarantäneorganismen zuständig ist, erläuterte, wie die Behörden dabei zusammenarbeiten. An zwei Beispielen aus Bayern zeigte er auch, wie man gegen invasive Arten erfolgreich vorgehen kann.

Welche Behörden sind im Landkreis Augsburg für den Wald- und Pflanzenschutz zuständig?

LUDWIG STRASSER: Jeder Fund eines invasiven Käfers in Bayern muss der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft gemeldet werden. Wenn der Fundort in einem Waldgebiet liegt, unterstützt die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Außerdem wäre das örtliche Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg bzw. Krumbach für die Umsetzung von Maßnahmen vor Ort zuständig. Die Mitarbeiter überwachen unter anderem die weiteren Entwicklungen und stellen bei Bedarf Fallen auf.

Der Japankäfer ist nicht der erste invasive Käfer in Bayern. Mit welchen anderen Arten hatten Sie es bisher zu tun?

STRASSER: Aktuell betreuen wir in Miesbach noch eine Quarantänezone für den Asiatischen Laubholzbockkäfer, kurz ALB. Der Käfer wurde vor einigen Jahren mitten in der Stadt entdeckt; der Holzschädling stammt aus Ostasien und ist wohl mit Bau- und Verpackungsholztransporten nach Mitteleuropa gekommen. Und in der Nähe von Kolbermoor und in Rosenheim gibt es noch den Asiatischen Moschusbockkäfer (AMB), der ebenfalls als Baumschädling gilt. Der Japankäfer ist eine andere Nummer als die beiden Genannten. Er ist nicht wählerisch und kann eine weitaus größere Zahl von unterschiedlichen Wirtspflanzen befallen. Sind es beim ALB vor allem fünf Baumarten und beim AMB nur die Gattung Prunus, gehen wir beim Japankäfer von rund 400 bis 700 Arten aus, darunter Baumarten wie Ahorn, Birke und Linde. Vor allem aber machen uns die landwirtschaftlichen Nutzpflanzen wie Mais, Kartoffeln, Tomaten, Weinreben oder Beerenobst Sorgen.

Was passiert, wenn ein Käfer gefunden wird?

STRASSER: Sobald ein invasiver Schädling identifiziert wurde, wird das Gebiet rund um den Fundort verstärkt überwacht. Und es wird untersucht, ob es sich in der Region um einen Einzelfall handelt oder ob es weitere Käfer, Jungkäfer oder auch Larven gibt, die auf eine lebensfähige Population schließen lassen. In letzterem Fall richtet man eine Quarantänezone ein, stellt Fallen auf, sofern es funktionierende Duftstoffe gibt, und organisiert die Überwachung.

Was genau passiert in den Quarantänezonen?

STRASSER: Sobald man die befallenen Wirtsbäume innerhalb der Zone identifiziert hat, nimmt man sie ausnahmslos heraus. In einem bestimmten Radius um den befallenen Baum herum wird auch jeder weitere Wirtsbaum entfernt, um die weitere Verbreitung zu verhindern. Zusätzlich suchen speziell auf die Duftstoffe trainierte Spürhunde an den gefällten Bäumen nach den Larven, die sich von Wurzeln ernähren. Die Quarantänezone bleibt für vier Jahre unter besonderer Beobachtung bestehen. Wenn dort in dieser Zeit kein weiteres Exemplar der Käferart gesichtet wurde, gilt der Schädling als ausgerottet.

Wie erfolgreich waren Sie damit?

STRASSER: Das ist unterschiedlich. Alle Quarantänezonen mit dem ALB, in Bayern waren es sieben Exemplare, waren erfolgreich und konnten aufgelöst werden. Die letzte noch bestehende Zone in Miesbach kann nach Ablauf der vier Jahre ohne einen weiteren Fund Ende dieses Jahres aufgehoben werden. Hier hat sich das konsequente Vorgehen bewährt. Anders ist die Lage in Rosenheim mit dem AMB. Hier besteht die Quarantänezone schon länger als vier Jahre. Das hat verschiedene Gründe: der erste Käferfund wurde nicht an die Behörden gemeldet, so dass sich der Käfer weiterverbreiten konnte, zum anderen ist mit der Wirtsbaumart Kirsche eine bei dem AMB sehr beliebte Gartenbaumart betroffen, das macht die Überwachung schwieriger. Es ist eben ein ständiger Lernprozess, in dem wir unsere Strategien immer weiterentwickeln und anpassen müssen.

