Außer dem FC Königsbrunn nur Magerkost in der Bezirksliga

Es war nicht gerade der spannendste Spieltag an diesem trüben Oktoberwochenende. Bereits am Freitag musste der TSV Bobingen in Thalhofen seinen zweiten Tabellenplatz abgeben. Lediglich der FC Königsbrunn erfüllte mit einem Sieg in Rettenberg die Erwartungen und schließt die Hinrunde mit einem hervorragenden siebten Tabellenplatz ab. Lagerlechfeld kam in einem schwachen Bezirksligaspiel zu Hause gegen Babenhausen nicht über ein mageres 0.0 hinaus und Kellerkind Türkgücü verlor zwar knapp aber erwartungsgemäß gegen Tabellenführer Niedersonthofen.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis