70 Jahre im Dienst der Menschlichkeit

Mit einem bunten Festakt und zahlreichen Gästen aus Politik, Gesellschaft und Ehrenamt feierte die Ortsgruppe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Königsbrunn ihr 70-jähriges Bestehen. In den sieben Jahrzehnten ihres Bestehens entwickelte sich die AWO zu einer unverzichtbaren sozialen Institution in der Stadt mit Angeboten für alle Altersgruppen, gelebter Solidarität und einem starken Netzwerk an Helfenden.

Die Feierlichkeiten fanden am vergangenen Wochenende im Gasthof Krone im Beisein von circa 50 Gästen statt, darunter Bürgermeister Franz Feigl, dritte Bürgermeisterin Ursula Jung, weitere Mitglieder des Stadtrats, Ehrenpräsident des AWO-Bezirksverbands Schwaben, Heinz Münzenrieder, Kreisvorsitzende der AWO Augsburg-Land Simone Strohmayr und weitere Vertreterinnen und Vertreter des AWO-Bezirks Schwaben, sowie viele Königsbrunner Ehrenamtliche und Unterstützerinnen und Unterstützer, die die Geschichte des Ortsvereins mitgeprägt haben.

Gegründet in der Zeit des Wiederaufbaus: AWO Königsbrunn

Gegründet wurde der AWO-Ortsverein Königsbrunn 1955 in einer Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Menschen auf Hilfe und Unterstützung angewiesen waren. Was mit kleinen Hilfsaktionen und Nachbarschaftshilfe begann, hat sich heute zu einem breit gefächerten sozialen Angebot entwickelt: von der Kinderbetreuung über Seniorenarbeit und Sportkurse bis hin zu geselligen Treffen und Spielenachmittagen in der Begegnungsstätte der AWO.

Der Ortsvereinsvorsitzende Otto Müller betonte, dass er stets seine Meinung sage und nicht immer mit den Vereinsstatuten einverstanden gewesen sei. Dennoch finde er wieder und immer noch Spaß am sozialen Engagement für die Arbeiterwohlfahrt. Er erinnerte in seiner Rede an die fünf Grundsätze der AWO, die auch heute noch für deren Tätigkeit gelten: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität. Und er ließ die vergangenen Jahrzehnte in der Arbeit der AWO Revue passieren: 2019 habe man das 100-jährige Bestehen der AWO im großen Rahmen gefeiert, die Einschränkungen in der Coronazeit gemeinsam bewältigt und den Schimmel aus dem AWO-Kindergarten verbannt. Im Zuge dessen bedankte er sich für die intensive Zusammenarbeit und Unterstützung innerhalb der AWO, aber auch seitens der Stadt Königsbrunn, die immer für entsprechende Ausweichmöglichkeiten gesorgt hatte.

Besonders stolz ist man auf das langjährige Engagement der Ehrenamtlichen: Viele von ihnen sind seit Jahrzehnten dabei und haben Generationen von Königsbrunnerinnen und Königsbrunnern unterstützt. Doch es gibt auch Herausforderungen. Ingeborg Zeiträg, die gemeinsam mit Petra Kramer für alles Organisatorische in der Geschäftsstelle der AWO zuständig ist, schilderte: „Gerade die Funktionsstellen bei der Arbeiterwohlfahrt sind schwer zu besetzen und man versucht die derzeitigen Kurse und Angebote auch weiterhin anbieten zu können. Es ist mittlerweile schwer Nachwuchs für ehrenamtliches Engagement zu finden.“