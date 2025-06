Bausparzinsen bleiben auf hohem Niveau

Die Frage „Was machen die Zinsen?“ stand im Vordergrund bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Hiltenfingen. Der Vorstandsvorsitzende Gerhard Wagner erklärte die Entwicklung: „Nach einer langen Niedrigzinsphase mit Strafzinsen auf Bankguthaben begann im Juli 2022 die Zinswende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hob die Zinsen erstmals an und bis zum September 2023 stieg der Leitzins rasant auf vier Prozent.“ Doch im Juni 2024 gab es eine Kehrtwende nach unten. Die EZB senkte die Leitzinsen in acht Schritten auf das aktuelle Niveau von zwei Prozent, eine Halbierung in kürzester Zeit. „Bei seiner nächsten Sitzung im Juli könnte der EZB-Rat auf eine weitere Senkung verzichten, weil die Inflationsrate im Euro-Raum nahe beim Zielwert von zwei Prozent liegt“, vermutet Wagner. Wegen der Belastung durch den Zollstreit mit USA und der Kriegslage im Nahen Osten rechnet er aber eher mit zwei weiteren Zinssenkungen von je 0,25 Prozent bis zum Jahresende. „Für die Sparer bedeutet dies, dass es aktuell noch bessere Angebote gibt als in der zweiten Jahreshälfte“, so Wagner. Wer aber ein Darlehen aufnehmen möchte, wird enttäuscht feststellen, dass deren Zinssätze nicht zurückgegangen sind. Sie liegen bei etwa vier Prozent. „Das liegt daran, dass sich diese nicht an den Leitzinsen orientieren, sondern an den Renditen der deutschen Staatsanleihen, die durch höhere Staatskredite deutlich gestiegen sind“, erklärte Wagner und verwies auf einen Zeitungsartikel in der Augsburger Allgemeinen von Stefan Küpper vom 7. Juni, der dieses Thema auf den Punkt brachte.

