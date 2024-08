Beachparty im Bobinger Freibad

Bereits vor zwei Jahren gab es im Bobinger Freibad einen erfolgreichen Partyabend mit warmem Wetter, kühlen Getränken und jeder Menge „Sommer-Feeling“. Bei der diesjährigen Beachparty hoffen die Veranstalter auf einen ähnlichen Erfolg. Geschwommen werden kann, solange es hell ist. Gleichzeitig gibt es Bratwürste, Steaks und kühle Getränke. An der Bar der Bobinger Wasserwacht werden alkoholfreie Getränke nach Wunsch gemixt und ein DJ sorgt für den Partysound. Aber auch der sportliche Spaß wird nicht zu kurz kommen. Beim aufblasbaren menschlichen Kicker können die Besucherinnen und Besucher ihr fußballerisches Geschick unter Beweis stellen.

Party in Bobingen bis zum Einbruch der Dunkelheit

Laut Wetterbericht scheint einer ausgelassenen Party nichts im Wege zu stehen. Für den Nachmittag sind Sonne und 30 Grad vorhergesagt. Am Abend soll es nur leicht bewölkt sein und bei 25 Grad würde es sich hervorragend feiern lassen. Ähnlich waren auch die Temperaturen beim letzten „Mondscheinschwimmen“ im Aquamarin im Jahr 2022. Rund 900 Badegäste waren damals gekommen, um die Party mit tropischem Flair zu genießen. Der Name „Mondscheinschwimmen“ wurde damals übrigens gewählt, weil genau an diesem Tag ein Supermond zu sehen gewesen wäre, hätte er sich nicht hinter Wolken versteckt. Der Supermond war in diesem Jahr schon am vergangenen Montag. Daher trägt das Event diesmal den Namen „Beachparty“. Am Samstag, den 24. August, kann bis etwa 21.15 Uhr geschwommen werden, geschlossen wird das Bad um 22 Uhr. Der Eintritt zur Party ist frei.