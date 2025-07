Opernhits und Ohrwürmer aus Italien begeistern

Zum Finale hielt es in der Willi-Oppenländer-Halle niemand mehr auf den Sitzen – die mehr als 600 Zuhörer klatschten zu „Gloria“, einem der unwiderstehlichen italienischen Hits des Abends, stimmten mit Sopranistin Sabine Koller in den Refrain ein, und applaudierten schließlich begeistert. Da war das Konzert des Blasorchesters Königsbrunn mit dem ausgreifenden Titel „Italienische Rock Opera“ schon längst in eine ausgelassene Partystimmung gekippt – kein Wunder bei Ohrwürmern wie „O sole mio“, „Volare“ und „Azzurro“. Schließlich hatte Tenor Benedikt Linus Bader vor diesem Abschnitt des Konzerts das Publikum aufgefordert: „Tanzen Sie, Singen Sie mit uns, feiern Sie mit uns!“

