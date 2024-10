Spätestens seit dem Einsturz der Dresdener Carolabrücke stehen die Brückenbauwerke in Deutschland unter Beobachtung. So auch in Bobingen. Obwohl den Bobinger Ingenieursbauwerken, zu denen auch die Brücken gehören, bei den routinemäßigen Untersuchungen ein guter Zustand bescheinigt wurde, gibt es bei der Wertachbrücke am Krankenhaus ein Problem.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertachbrücke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis