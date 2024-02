Landkreis Augsburg

In den Ferien in die Berge? Diese Hütten beherbergen Menschen aus der Region

Plus Viele Vereine aus dem Augsburger Land haben sich in den Bergen etwas aufgebaut. Ein Dinkelscherber erfüllte sich außerdem einen besonderen Traum.

Von Ludwig Wenisch

So mancher träumt von einer eigenen Berghütte, in der man es sich nach einem langen Tag auf der Skipiste vor dem Holzofen gemütlich machen kann. Albert Zott aus Dinkelscherben hat sich diesen Traum erfüllt.

Sein zweites Zuhause im Berwanger Ortsteil Rinnen in Tirol kennt er schon lange: Vor 35 Jahren sei er das erste Mal mit dem Augsburger Post SV dort gewesen. "Ab da waren wir mindestens einmal im Jahr oder öfter auf der Hütte", erinnert sich Zott, der sich in Dinkelscherben im Gemeinderat engagiert. Vor zehn Jahren habe schließlich der Organisator der Hüttenwochenenden gesagt, es sei das letzte Mal hier, die Hütte werde verkauft. "Da habe ich den Makler angerufen", erzählt der Dinkelscherbener von seinem kurzfristigen Entschluss. So kam Zott in den Besitz von "Rinnen 7" und verlängerte zunächst den Pachtvertrag mit dem Post SV - bis der Verein schließlich Anfang dieses Jahres aus dem Vertrag ausstieg.

