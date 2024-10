Bergrennen Mickhausen: Es kracht gleich mehrmals beim Training

Kurz nach halb neun war es im Wald zwischen Mickhausen und Birkach noch idyllisch ruhig. Einzig die Straßensperrungen waren ein Hinweis darauf, das etwas Besonderes auf dem Programm stand. Gut eine halbe Stunde später war das schon anders. Der Klang von frisierten Abgasanlagen erfüllte die Luft, nur wenig später war auch der Nase klar: Es ist Rennsportzeit in den Stauden - auch wenn die äußeren Bedingungen ein gutes Stück vom Optimum entfernt waren.

So war es auch kein Wunder, dass sich der Besucherandrang in Grenzen hielt. Die, die trotzdem dabei waren, bekamen auch einiges geboten, mussten aber geduldig sein. Denn das feuchte Wetter forderte nicht nur von den Zuschauern Tribut, auch die Rennfahrer hatten mit den Bedingungen zu kämpfen.

Schon früh folgte die erste Unterbrechung, weil ein Golf von der Strecke flog. Dann hieß es warten, bis das Fahrzeug geborgen und die Strecke wieder sauber war. Am längsten dauerte es, als Benjamin Noll gut 200 Meter nach dem Start die Kontrolle über seinen Rennwagen verloren hatte und in den Bäumen landete. Ein großes Trümmerfeld ließ zunächst Schlimmes vermuten, doch Noll konnte das Wrack seines Osella selbst verlassen und blieb unverletzt.

Nicht mehr viel übrig: Der Osella von Benjamin Noll nach seinem Unfall. Foto: Christian Kruppe

Die Zuschauer nahmen die Pausen gelassen hin, die meisten waren auch bestens für die Verhältnisse ausgerüstet. Gummistiefel, Ponchos und Regenschirme bestimmten das Bild, viele hatten dazu noch Campingstühle dabei und bauten sich so eine wetterfeste Burg. So ließ es sich auf dem Zuschauerhang an der Antoniusbuche gut aushalten, und selbst den Weg an die Strecke im Wald meisterten viele der Besucher.

Den Wetterumständen angepasst ließ es sich auch als Zuschauer gut aushalten. Foto: Christian Kruppe

Auch die Streckenabschnitte im Wald waren gut besucht. Zum Überqueren der Strecke gabs eine Schutzfolie, um die Verschmutzung der Fahrbahn zu vermeiden. Foto: Reinhold Radloff

Gut beschirmt genossen diese Fans die Trainingsläufe am Samstag. Foto: Reinhold Radloff

Und die Zuschauer durften einem zujubeln, der eigentlich nicht mehr fahren wollte: Wolfgang Glas. Der Lokalmatador hatte sich kurzfristig entschieden, in der „Gleichmäßigkeitsklasse“ mitzufahren. „Viele haben nach mir gefragt, und irgendwie war der Reiz noch da“, erklärt er. Und auch er hatte mit der Strecke zu kämpfen. „Ich bin heuer gar nicht gefahren, da ist das heute schon eine Herausforderung“, gestand Glas, der wohl doch nicht ans Aufhören denkt. Grund für seine Pause sind die neuen Regularien des Motorsportverbandes, die vielen Fahrern nicht gefallen. „Vielleicht stelle ich eine eigene kleine Meisterschaft auf die Beine“, verriet Glas.

Eigentlich wollte Lokalmatador Wolfgang Glas aus Scherstetten nicht fahren. Am Ende konnte er wohl doch nicht dem Ruf des Berges widerstehen. Foto: Reinhold Radloff

Der Abschleppservice war am Samstag sehr gefragt. Foto: Reinhold Radloff

Zwei Autowelten prallen aufeinander: Links ein hochmodernes E-Auto, rechts ein jahrzehntealter Rennsport-Klassiker. Foto: Christian Kruppe