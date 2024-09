Alkoholisierter Mann attackiert Nachbarn und verletzt zwei Polizisten

Im Norden Schwabmünchens hat ein alkoholisierter Mann Samstagnacht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses zunächst laut herumgeschrien und dann laut Polizei einen anderen Anwohner angegriffen. Der rettete sich in seine Wohnung und rief die Polizei zu Hilfe. Währenddessen randalierte der Betrunkene an der Wohnungstür herum. Beim darauffolgenden Polizeieinsatz erlitten zwei Polizisten Verletzungen.

Als die Polizisten das Schwabmünchner Mietshaus erreichten, beleidigte der alkoholisierte Mann die Polizisten. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, verletzte er einen Polizisten. Der Hund des Täters biss obendrein eine Polizistin so tief in ihr Bein, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Polizei Schwabmünchen ermittelt wegen Körperverletzung, Widerstands, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen. (AZ)