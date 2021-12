Birkach

12:30 Uhr

350 Jahre St.-Antonius-Kapelle in Birkach: Mit einem Gelübde begann es

Plus Vor 350 Jahren wurde die St.-Antonius-Kapelle in Birkach errichtet. Ein Gelübde nach einer verheerenden Viehseuche gab den Anstoß zum Bau.

Von Walter Kleber

350 Jahre ist es her, seit im Schwabmünchner Stadtteil Birkach die Dorfkapelle errichtet wurde. Birkach selbst wurde 969 erstmals in einer Urkunde des Augsburger Bischofs Ulrich als "Pirichah" erwähnt. Eine verheerende Viehseuche hatte die Einwohner im Jahr 1671 in ihrer Not zu dem Gelöbnis veranlasst, eine eigene Kapelle zu bauen. Sie wurde dem heiligen Antonius von Padua geweiht und 1684 "oberhirtlich", also vom Augsburger Bischof, offiziell genehmigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen