Neueröffnung am Schwabmünchner Bahnhof: Das ist das Bistro Gleis 2000  

Lange hat nur ein in die Jahre gekommenes schwarzes Schild mit der Aufschrift „Déjà-vu“ verraten, dass hier mal ein Gastronomiebetrieb war. Nun kann am Schwabmünchner Bahnhof wieder gegessen und getrunken werden. Am Mittwoch hat das „Bistro Gleis 2000“ eröffnet. Lange stand das kleine Gebäude neben dem Bahnhof leer, doch nun haben es die Schwestern Mraović wieder zum Leben erweckt.

Jan Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neueröffnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis