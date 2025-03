Kiosk-Besitzer vertreibt Räuber mit Messer: „Ich war schneller als er“

Ein mutiger Kiosk-Betreiber hat am Mittwoch einen Räuber mit Messer vertrieben. Kurz vor 15 Uhr betrat ein junger Mann, nach Einschätzung von Kiosk-Betreiber Armin Heinrich zwischen 17 und 20 Jahre alt, das Geschäft am Eichenplatz, in dem sich nur der Geschäftsinhaber hinter der Theke befand. Eine Videokamera zeichnete den Ablauf auf. Der Mann ging auf die Theke zu und sprach Heinrich an, noch bevor er die Theke erreicht hatte: „Geben Sie mir 300 Euro oder ich steche Sie ab.“ Dieser zog allerding seinerseits ein Messer und stürmte auf den Täter zu, sodass dieser fluchtartig den Laden verließ. „Ich kann nicht sagen, dass ich geschockt war. Ich glaube, der Täter schläft schlechter als ich heute Nacht“, sagt der 64-Jährige Kiosk-Betreiber unmittelbar nach der Tat.

Videokamera zeichnet Tat in Königsbrunn auf

Wie auf den Aufzeichnungen der Videokamera zu sehen ist, war der Täter groß und schlaksig, trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze übergestreift, vor dem Mund eine Art Tuch. Der Mann sprach, so Heinrich, akzentfrei Deutsch. Die Stimme ist im Videomaterial glasklar zu erkennen. Etwas verwundert zeigte sich Heinrich, dass der Täter tatsächlich „Sie“ gesagt hat, als er den Kiosk-Betreiber bedrohte. Laut Heinrich soll der Täter gerade angesetzt haben, sein Messer zu ziehen, wurde dann allerdings von dem mutigen Einschreiten des Kiosk-Betreibers überrascht.

Heinrich hat seit einigen Jahren ein Messer neben der Kasse liegen als Selbstschutz. Er nahm dieses Messer in die Hand und sagte zum Täter: „Was willst Du?“ „Der Täter bekam sofort Panik“, so Heinrich. „ Er drehte sich auf der Stelle um und rannte raus.“ Auf dem Überwachungsvideo hat der ganze Zwischenfall eine Dauer von wenigen Sekunden. Beim Rausrennen stieß der Täter in dem engen Laden gegen ein Verkaufsregal, ein Regalbrett wurde dabei aus der Verankerung gerissen. „Er stieß dann noch gegen den Türrahmen und rannte über die Grünanlage Richtung Brunnen davon“, so Heinrich. Dabei verlor er auch sein Messer, es wurde später vor der Tür des Ladens von der Polizei sichergestellt.

Eine Nachbarin, die neben dem Geschäft arbeitete, sah den Täter davonrennen und rief sofort die Polizei an. Etwa fünf Minuten später war die erste Streife vor Ort. An der Fahndung beteiligten sich auch Polizeihundeführer, später kreiste ein Polizeihubschrauber tief über dem Wohngebiet im Südosten von Königsbrunn. Laut Informationen der Polizei laufen derzeit die kriminaltechnischen Untersuchungen auch an dem verlorenen Einhandmesser des Täters. Die Polizei versucht aktuell einen bestehenden Tatverdacht zu erhärten.

Kiosk-Besitzer zu versuchtem Überfall in Königsbrunn: „Ich habe keine Angst“

In der vom Tatort etwa 20 Meter entfernten Bäckereifiliale soll im November 2019 ebenfalls ein versuchter Überfall stattgefunden haben. Damals war laut Verkäuferin ein unbekannter Täter abends ins Geschäft gekommen, war hinter die Theke Richtung Kasse gegangen und hatte der Verkäuferin „Überfall“ zugerufen. Dieser Täter soll keine Waffe dabeigehabt haben. Als eine weitere Person von hinten ins Geschäft kam, flüchtete der Täter nach draußen, lief über die Wiese zur Bushaltestelle und fuhr mit dem gerade dort stehenden Bus davon. Dieser Überfall wurde nie aufgeklärt.

Für Heinrich war es in den 33 Jahren, seit der das Geschäft für Schreibwaren mit Lotto-und Paketannahme betreibt, der erste Überfall. „Angst habe ich keine“, sagt der 64-Jährige. Sein Seelenheil hänge nicht davon ab, ob der Täter gefasst werde. Dennoch hofft er auf einen schnellen Ermittlungserfolg der Polizei.