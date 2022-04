Warum kommen so wenige Unternehmen nach Bobingen?

Plus Bobingen braucht dringend weitere Einnahmequellen. Vor allem im Segment Gewerbesteuer gibt es kaum Zuwächse. Was die Stadträte dazu sagen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 ist verabschiedet. Die Neuverschuldung wächst, die Einnahmen der Stadt leider nicht, wie bei den Haushaltsberatungen immer wieder bemängelt wurde. Die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben wäre dringend nötig. Doch das scheint in Bobingen schwierig zu sein. Es stehen sogar Immobilien leer.