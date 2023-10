An der Mittelschule soll es jetzt eine Lauf-AG geben

Die Jugendlichen der Bobinger Mittelschule stellten die größte Gruppe beim Laurentiuslauf.

Auf eine stolze Leistung können die Jugendlichen der Dr.-Jaufmann-Mittelschule Bobingen zurückblicken: beim diesjährigen Laurentiuslauf stellten sie die teilnehmerstärkste Gruppe. Lehrerin Anna Süßmeier freut sich über diese Leistung. „Die Schüler haben während des Unterrichts eifrig trainiert“, berichtet sie. Für den Lauf im nächsten Jahr werde es im zweiten Schulhalbjahr sogar eine Lauf-AG unter ihrer Leitung geben.

Auf jeden Fall wieder mit dabei sein wird Selina Vinzenz aus der 6a. Ihr hat die diesjährige Teilnahme am Laurentiuslauf viel Spaß gemacht. „Es war angenehm zum Laufen, auf der Strecke war immer wieder Schatten“, sagt sie. Da seien die 5,6 Kilometer nicht so lang geworden. Sie habe in diesem Jahr auf jeden Fall dabei sein wollen. „Im letzten Jahr konnte ich nicht und deshalb wollte ich heuer unbedingt probieren, ob ich es schaffe.“

Mihael Erjavac aus der 9. Klasse war sogar der schnellste Läufer in seiner Altersklasse. Nur 25 Minuten und 3 Sekunden benötigte er für die Strecke. „Ich spiele in meiner Freizeit viel Fußball und da haben wir auch Lauftraining“, sagt er. Auch in der Schule habe er die angebotenen Laufgruppen während des Unterrichts genutzt. „Da sind wir mit den Lehrern immer zum Joggen in den Singoldpark gegangen“, sagt er. Mitgemacht hat er vor allem, „weil ich einfach Lust dazu hatte.“

Auch gut 30 weitere Schüler und Lehrer sahen das so. Für Lehrerin Anna Süßmeier hat die große Teilnahme am Laurentiuslauf noch einen weiteren positiven Effekt: „Das Projekt hat uns als Schule zusammengeschweißt: Die einen sind mitgelaufen, die anderen haben uns zugesehen und angefeuert.“