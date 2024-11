Auf der Suche nach Frieden

„Wo bist du, Friede?“ Diese Frage stellten sich Chor & Band Horizonte bei ihrem diesjährigen Kirchenkonzert mit dem Titel „Friedenswege“ in der restlos gefüllten Stadtpfarrkirche St. Felizitas in Bobingen. Die Gruppe schenkte den Besuchern eine voradventliche Stunde mit wunderbarer Musik, tiefsinnigen Gedanken und viel Genuss.

Stadtpfarrer Dominic Ehehalt, der die einleitenden Worte sprach, freute sich sehr. Er zitierte nicht nur aus dem Psalm 34, sondern auch aus dem Film „Der Hobbit“. „Auch der weise Zauberer Gandalf hat passende Worte für den Frieden gefunden“, so Ehehalt. So werde die Heilige Schrift in den modernen Film übertragen. Gerade in der heutigen Zeit sei der Frieden umso höher einzuschätzen.

Was ist eigentlich Frieden?

Bedenken, was Frieden ist und für uns Menschen bedeutet, das haben sich Chor und Band Horizonte mit Chorleiter Matthias Ferber musikalisch vorgenommen. Sie leiteten die vier Konzertteile nicht nur mit den passenden Schlagworten ein, sondern zitierten bekannte Persönlichkeiten oder Forscher dazu. Ob es der Dalai Lama oder Friedensnobelpreisträger Willy Brandt waren, stimmig und eindrucksvoll gaben die Worte den Auftakt zum jeweiligen Liederabschnitt. „Wo bist du, Friede?“, „Gottes Frieden trägt uns“, „Frieden schaffen – ich bin dabei“ und „Hab Mut zum Frieden!“ arbeiteten sich die Sänger und Musikanten von der Suche über das Finden bis zum Weitertragen der Botschaft vor.

Die Lieder dazu finden sie alle in zeitgenössischer Chormusik. In bewährter Weise überarbeitet Chorleiter Matthias Ferber allerdings immer wieder Stück oder Arrangements und komponiert auch selbst. So ist das Stück „Wessobrunner Frieden“, das die Konzertbesucher in besonderer Weise begeisterte, beispielsweise von ihm. Schon seit 35 Jahren begeistern Chor und Band Horizonte nicht nur die Bobinger (Kirchen-)Musikbegeisterten. Was als Schülerchor begann, ist mittlerweile aus der vielfältigen Bobinger Chorlandschaft nicht mehr wegzudenken. Nicht nur deshalb sind die Konzerte und Gottesdienste, die die Gruppe veranstaltet oder begleitet, stets bestens gefüllt.