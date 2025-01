Betrugsversuch endet mit Anruf bei echter Polizei

Ein vermeintlicher Polizeibeamter rief am Donnerstag gegen 10 Uhr eine 94-jährige Frau in Bobingen an. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus. Der Frau wurde durch den Anrufer mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen war und sie über eine weitere Person erfahren haben, dass die 94-jährige Frau Bargeld zu Hause habe. Die Frau witterte aber einen Betrug. Kurze Zeit später riefen die Täter erneut bei der Frau an, in der Zwischenzeit hatte sie jedoch die echte Polizei informiert und teilte dies den Betrügern auch mit, daraufhin legten diese auf.

Die 94-jährige Frau handelte vorbildlich, gab keine Informationen zu ihren Vermögensverhältnissen an die Anrufer heraus und verständigte die richtige Polizei über den Notruf. Die Polizei rät, niemals Informationen über Familien-/ Wohn- und Vermögensverhältnisse an Anrufer herauszugeben, insbesondere wenn der Anrufer unbekannt ist. (AZ)