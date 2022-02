Bobingen bekommt einen Gisela-Heim-Platz

Plus Die Bobinger Stadträte stimmen für den Gisela-Heim-Platz im Zentrum. Auch die Liveübertragung der Sitzungen war Thema im Stadtrat.

Die Stadt Bobingen ehrt die bekannte Künstlerin Gisela Heim mit einem nach ihr benannten Platz. Letztlich wurde die Namensänderung des zentralen Bobinger Platzes an der Pestalozzistraße im Stadtrat einstimmig beschlossen. Zuvor hatte es im zuständigen Ausschuss Diskussionen gegeben.