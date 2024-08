Bobinger Laurentiusfest startet erfolgreich

Zum ersten Mal gab es beim diesjährigen Bobinger Volksfest einen Umzug zum Auftakt. Viele Bobinger Vereine, ein Bierwagen der Hasenbrauerei und Offizielle der Stadt beteiligten sich an dem Umzug vom Rathausplatz zum Festplatz beim Freibad. Bobingens Bürgermeister Klaus Förster sagte: „Der Umzug ist sehr gut angekommen und der feierliche Einzug der verschiedenen Gruppen ins Festzelt war eine tolle Sache“. Man müsse zwar nach dem Fest alles besprechen, aber er war sich bereits sicher, dass es den Umzug auch im kommenden Jahr wieder geben werde.

Wer wollte, konnte die Fahrgeschäfte ausprobieren. Foto: Elmar Knöchel

Das Festzelt war an den ersten beiden Tagen schon gut besucht. Festwirt Kurt Paiser setzt auf eine ausgewogene Mischung. So kommt die Tradition nicht zu kurz. Am frühen Abend ist im Festzelt meist Blasmusik angesagt, bevor der Abend dann zur Party übergeht. Dabei sorgen verschiedene Partybands für Stimmung. Das Programm an den Festtagen ist abwechslungsreich. Am Sonntag gab es ein Weißwurstfrühstück, passend zum beliebten Laurentiusmarkt. Wie immer wurden entlang der Poststraße die Verkaufsstände aufgebaut und die vielen Fieranten sorgten für ein buntes Angebot. Neben verschiedenen Haushaltsgegenständen gab es auch Kleidung und so manches Spielzeug zu kaufen.

Wer wollte, konnte seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Foto: Elmar Knöchel

Lediglich das kulinarische Angebot, das bereits im letzten Jahr als zu gering kritisiert worden war, konnte auch in diesem Jahr nicht überzeugen. Wer gerne kulinarische Spezialitäten probiert, wurde auch in diesem Jahr enttäuscht. Eine Ausnahme bildete das Engagement der Fußballer des TSV Bobingen. Mit Spezialitäten vom Grill und kalten Getränken lockten sie viele Hungrige in ihren Bereich. Einzig die große Hitze am Nachmittag machte den Besucherinnen und Besuchern, genauso wie den Marktkaufleuten, etwas zu schaffen.

Auch Schuhe gab es beim Laurentiusmarkt. Foto: Elmar Knöchel

So geht das Fest in Bobingen am Montag weiter

Am heutigen Montag stehen nun Kinder und Familien im Mittelpunkt. Ab 10 Uhr findet ein Kinderflohmarkt statt und am Nachmittag schließt sich der Familiennachmittag auf dem Festplatz an. Abends sorgt Kurt Paiser in seinem Festzelt wieder für Party mit den „Voigams“. Besonders wichtig ist dem Festwirt, die Bobinger Seniorinnen und Senioren nicht zu vergessen. „Diese Menschen haben ihr Leben lang gearbeitet und viel für die Gesellschaft getan. Darum ist es mir wichtig, auch die älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen beim Feiern mitzunehmen.“

Gute Stimmung herrschte an den ersten Tagen im Festzelt. Foto: Elmar Knöchel

Dienstag ist ein Seniorennachmittag geplant

Aus diesem Grund sorgte Paiser dafür, dass es am Dienstag einen Seniorenmittag und anschließend Kaffee und Kuchen im Festzelt gibt. Eine weitere Besonderheit hat sich der im Landkreis bestens bekannte Festwirt für den Mittwoch ausgedacht. In Zusammenarbeit mit einem bekannten Lokalradiosender gibt es eine Radio-Partynacht. Für Stimmung sorgt dabei DJ K-Louis. Da sich am Donnerstag der Feiertag Maria Himmelfahrt anschließt, lag es auf der Hand, das Bobinger Volksfest zu verlängern.

Der Stand mit handgemachter Keramik war ein farbenfroher Hingucker. Foto: Hieronymus Schneider

Donnerstag findet eine Oldtimer-Ausstellung statt

So dauert es in diesem Jahr, erstmals seit langer Zeit, wieder sieben Tage. Dabei ist der letzte Tag, der Donnerstag, noch einmal ein Besonderer. Auf dem gegenüber liegenden Gelände der Singoldhalle wird eine Oldtimerausstellung zu sehen sein. Um 11 Uhr wird es eine Fahrzeug- und Schaustellersegnung geben und ein Country-Frühschoppen wird im Zelt für Unterhaltung sorgen. Am Nachmittag können es sich Besucherinnen und Besucher bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen, bevor dann mit einem Party-Abend das diesjährige Bobinger Laurentiusfest beendet wird.