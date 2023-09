Bobingen

vor 17 Min.

Die "Brautmacherei" bringt Brautmode für "Curvy-Bräute" nach Bobingen

Plus Die Bobinger "Brautmacherei" bietet Brautkleider jenseits der Konfektionsgröße 42 an. Die beiden Inhaberinnen haben sich damit einen langgehegten Wunsch erfüllt.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Seit Anfang September bieten Diana Bertele und Carmen Nieß in ihrer "Brautmacherei" in der Lindauer Straße in Bobingen Brautmode in großen Größen an. Sie können dabei auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Beide haben viele Jahre in einem Augsburger Brautmodengeschäft gearbeitet. Dort haben sie sich kennengelernt und danach angefreundet. Jetzt konnten sie sich in Bobingen ihren Traum von einem eigenen Laden erfüllen.

Die Brautmacherei in Bobingen bietet Brautmode in großen Konfektionsgrößen an. Foto: Elmar Knöchel

Die Brautmacherei schließt eine Angebotslücke

Die Wahl des Standortes sei deshalb auf Bobingen gefallen, weil die Geschäftsräume so hervorragend zu ihrem Konzept gepasst hätten, sagte Diana Bertele. Außerdem hätten sie sich im Umfeld ihres neuen Geschäftes gleich wohlgefühlt und seien an ihrem neuen Standort sehr herzlich aufgenommen worden. In den hellen und freundlichen Räumen wollen sie viel Wert auf beste Beratung legen, erklärt Carmne Nieß. "Unsere Bräute sollen sich bei uns wohlfühlen und wir wollen sicherstellen, dass die Wünsche unserer Kundinnen im Vordergrund stehen. Jede Braut soll sich in ihrem Kleid glücklich fühlen, egal mit welcher Figur."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen