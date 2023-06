Hidden Champion aus Bobingen: Sind Cobots die Zukunft, Herr Leuthe?

Industrieroboter sind aus der Produktion nicht mehr wegzudenken. Die Bobinger Firma STL – Leuthe geht weiter und setzt auf kollaborative Roboter. Über die Chancen und Ziele.

Herr Leuthe, ihre Cobots werden auf der ganzen Welt eingesetzt. In Bobingen, ihrem Heimatstandort, ist die STL relativ unbekannt. Sind sie ein sogenannter "Hidden Champion"?



Daniel Leuthe: Ja, das könnte man schon so sagen. Wir arbeiten zwar viel mit Firmen in der Region zusammen, sind aber mittlerweile weltweit aktiv. Allerdings kommen unsere Kunden meist aus dem industriellen Umfeld. Daher sind wir für die Menschen in Bobingen natürlich nicht so präsent.

Was genau macht die STL – Leuthe?



Leuthe: Wir kommen ganz klassisch aus der Softwaredienstleistung. Unsere Programmierer entwickeln die Software für die Automatisierungstechnik. Ein großer Bereich ist immer noch die Automobilindustrie. Viele der automatischen Fertigungsanlagen, die dort eingesetzt sind, wurden von uns programmiert. Maschinenhersteller liefern die Roboter, wir entwickeln und programmieren die Steuerungstechnik.

Wie genau funktioniert das? Wer liefert die Maschinen?



Leuthe: Wir arbeiten mit vielen namhaften Firmen zusammen. Wenn irgendwo ein neuer Roboter gebraucht wird, bietet eine dieser Firmen die Hardware an. Dann kommen wir ins Spiel und passen die Software auf die individuellen Gegebenheiten vor Ort und die Wünsche des Kunden an.

Unter Robotern kann sich heutzutage jeder etwas vorstellen. Doch was sind Cobots?



Leuthe: Das ist sozusagen eine Weiterentwicklung. Industrieroboter gibt es bereits seit den 1970er-Jahren. So ein Roboter ist sicherheitstechnisch aufwendig. Es gibt normalerweise keine Kraftüberwachung. Dadurch kann so ein Roboter nur mit einem Sicherheitsbereich, klassischerweise sogar mit Schutzzaun, eingesetzt werden. Menschen sollten während des Betriebes nicht in der Nähe sein, da der Roboter das nicht erkennen kann. Dadurch könnte es zu Verletzungen kommen.

Und bei einem Cobot ist das anders?



Leuthe: Ja. Die ersten Cobots kamen Anfang des neuen Jahrtausends auf den Markt. Die sind wesentlich sensibler. Da sie mit einer Kraftüberwachung, im Idealfall auch mit optischen Sensoren, ausgerüstet sind, können sich Mensch und Maschine einen Arbeitsplatz teilen, ohne dass es zu Unfällen kommt. Dadurch können sich der Cobot und der Mensch ergänzen und gemeinsam arbeiten. Wir analysieren den Prozess des Kunden und entwickeln daraus eine Cobotanlage, speziell auf den Kunden abgestimmt. Dabei verwenden wir Sensoren, Motoren, Cobots und andere Bauteile und fügen diese zu einer Anlage zusammen. Anschließend wird diese programmiert und bei unseren Kunden in Betrieb genommen.

"Mensch und Maschine können sich in Zukunft einen Arbeitsplatz teilen", sagt Geschäftsführer Daniel Leuthe Foto: Elmar Knöchel

Funktioniert das in der klassischen Weise? Also der Roboter arbeitet ein vorgegebenes Programm ab oder ist da bereits künstliche Intelligenz im Spiel?



Leuthe: Teilweise. Wirklich von vollumfänglicher KI zu sprechen, wäre noch übertrieben. Aber es sind Kamerasysteme integriert, die den Cobot befähigen, zu erkennen, wo ein benötigtes Teil liegt. Es muss also nicht mehr, wie früher, an einem genau definierten Platz liegen. Es gibt bereits Programme, die spezielle Greifszenarien beinhalten. So kann der Cobot lernen, wie er ein bestimmtes Teil greifen und behandeln muss. Auch bei der Teileerkennung wird bereits KI eingesetzt. So kann die Maschine erkennen, welches Teil als Nächstes gebraucht wird.

Was plant die STL? Wie geht es weiter am Standort Bobingen?



Leuthe: Den Cobotbereich auszubauen, um dadurch als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Die Zellen und Anlagen sollen ein wichtiges und eigenständiges Standbein für uns werden. Augsburg, Bobingen und sein Umland als großer Wirtschaftsstandort sind für uns sehr vorteilhaft. Viele Namenhafte Firmen sind hier ansässig.

Was bedeutet das für den Standort Bobingen? Wird die Firma hier bleiben?



Leuthe: Bobingen ist unsere Heimat. Ja, wir werden hier bleiben und wir werden neue Arbeitsplätze schaffen. Denn für die Entwicklung, die Programmierung und die Integration vor Ort braucht es natürlich qualifizierte Fachkräfte. Hauptsächlich aus technischen Berufen wie Elektronik, Mechanik und Programmierung. Aber auch wir haben mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Gleichzeitig ist der Fachkräftemangel auch unsere Chance. Denn mittlerweile vernichten unsere Cobots keine Arbeitsplätze mehr, sondern können helfen, den Mangel an Arbeitskräften auszugleichen. Somit können wir helfen, den Produktionsstandort Deutschland auch in Zukunft zu erhalten.

Zur Person: Daniel Leute, 33, ist seit 2021 Co-Geschäftsführer der von seinem Vater Alfred gegründeten STL – Leuthe GmbH. Sohn Daniel arbeitet schon seit zehn Jahren im Betrieb und hat selbst als Programmierer begonnen. Zuvor hatte er eine Ausbildung zum stattlich geprüften Techniker in Augsburg absolviert.