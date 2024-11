Dampfende Tassen und Lebkuchenduft: Bobinger Christkindlmarkt öffnet am Donnerstag

Ein wenig größer als gewohnt, aber trotzdem im beliebten Rahmen, wird der Bobinger Christkindlesmarkt in diesem Jahr am Donnerstag, 28. November, eröffnet. Rund um den beleuchteten Weihnachtsbaum in der Mitte des Rathausplatzes finden 30 Buden ihren Platz, bestückt mit Weihnachtsdingen und Leckereien, was die kleine Stadt eben so zu bieten hat. So viele Stände gab es noch nie, erzählt Bernd Deutschenbaur, der zusammen mit Horst Armbruster für die Organisation seitens des Gewerbevereins Bobingen verantwortlich ist.

