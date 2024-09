Das ist am Blaulichttag in Bobingen los

Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Wasserwacht präsentieren sich am Sonntag, 22. September, auf dem Bobinger Blaulichttag. Die verschiedenen Organisationen geben rund ums haus an der Michael-Schäffer-Straße einen Einblick in ihre Arbeit.

Von 10 bis 17 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich die Arbeit der Freiwilligen und Beamten genauer anzuschauen. Geplant sind verschiedene Schauübungen der Feuerwehr. Eine gemeinsame Vorführung von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst steht ebenfalls auf dem Programm. Bei einem gestellten Unfall wird die Zusammenarbeit der verschiedenen Blaulichtorganisationen demonstriert. Ein besonderer Höhepunkt wird die Vorführung der Polizeidiensthundestaffel sein. Dabei werden die Diensthundeführer mit ihren Vierbeinern Einblicke in das Können ihrer Hunde geben. Die Wasserwacht wird an einem Tauchcontainer zeigen, was die Arbeit in der Wasserrettung bedeutet.

Kinderpolizeiwache und Kletterwand für Kinder



Ein Rahmenprogramm wird den Blaulichttag abrunden. Die Feuerwehr wird ihre Einsatzkleidung demonstrieren und natürlich können die Einsatzfahrzeuge und ihre Ausstattung besichtigt werden. Für die kleinen Besucher gibt es eine Kinderpolizeiwache. Und höchstwahrscheinlich wird es für den Nachwuchs die Möglichkeit geben, sich einmal selbst an der Feuerspritze zu probieren und ein Feuer zu löschen. Auch eine Kletterwand wird aufgebaut sein. Für Verpflegung und Getränke ist gesorgt.



Bereits der Bobinger Blaulichttag im Jahr 2019 war ein voller Erfolg. Damals stieg dichter Qualm auf. Der ohrenbetäubende Lärm eines Rauchmelders hallte über das Gelände und an den Fenstern eines mehrstöckigen Gebäudes standen Menschen im dichten Rauch und warteten verzweifelt auf Rettung. Was im wirklichen Leben ein großes Unglück wäre, können in Bobingen interessierte Zuschauer an diesem Wochenende wieder ohne Furcht erleben. Tausende Zuschauer kamen damals zum Bobinger Feuerwehrhaus.