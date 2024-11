Mit einer Krippenausstellung startet die Kolpingfamilie Bobingen in ihr Jubiläumsjahr: Sie feiert 2025 zum einen ihr 100-jähriges Bestehen, zum anderen 50 Jahre Arbeit in der Kolpingjugend. Die traditionelle Krippenausstellung ist der Startschuss. Schon früh am Samstagmorgen dröhnte deshalb das Klopfen von Hämmern und das Geräusch von Stichsägen durch die Pestalozzistraße.

