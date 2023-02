Drei Männer mit Drogen erwischt

Die Polizei erwischte am Bobinger Bahnhof drei junge Männer mit Drogen.

Drei Männer im Alter zwischen 26 Jahren und 29 Jahren kontrollierte die Polizei am Samstag gegen 15.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Bobingen. Die drei waren den Beamten laut Polizeibericht wegen drogentypischer Auffälligkeiten aufgefallen. Bei den körperlichen Durchsuchungen der Männer konnte bei zweien jeweils eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der dritte führte eine geringe Menge Amfetamin und LSD mit sich.

Alle drei wurden vorläufig festgenommen und auf die Polizeiinspektion Bobingen gebracht. Sie wurden abschließend, nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen, entlassen. Die Männer erwartet ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. (AZ)