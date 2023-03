Bobingen

Dunkle Schluchten und menschliche Abgründe

Plus Nicola Förg liest am Freitag im Bobinger Café Kanapé aus ihrem neuen Buch. Im Interview verrät sie, was Heimat für sie bedeutet.

Von Anja Fischer

Frau Förg, Ihr neues Buch heißt „Dunkle Schluchten“. Gehen Sie gerne in Schluchten wandern?



Nicola Förg: Ich finde, dass Schluchten und Klammen eine ganz spezielle Faszination haben. Als Allgäuerin führten natürlich Schulausflüge in die Breitachklamm. Meine Lieblingsklamm ist aber die Rofla- Schlucht in Graubünden, weil mit ihr eine so bewegende Familiengeschichte verbunden ist. Den Buchtitel muss man aber immer auch im übertragenen Sinn verstehen: dunkle Schluchten, tiefe Abgründe, auch und vor allem menschliche Abgründe.

