Ein ausgefuchster Tölpel

Süffisant grinsend sitzt es da, das in Stein gehauene Bobinger Büble. Warum es einen berühmten Ausspruch geprägt hat, der noch heute in Bobingen bekannt ist.

In unserer Serie "Die Geschichte dahinter" enthüllen wir geheimnisvolle Geschichten, die hinter örtlichen Besonderheiten im Augsburger Land stecken.

Dieses Mal geht es um das sogenannte Bobinger Büble, das sich am Bobinger Kirchplatz an der großen Kreuzung findet. Dabei handelt es sich um ein in Stein gehauenes, sitzendes Bürschlein, das sich mit einem Finger unter der Nase durchstreicht.

Und nein, hier liegt trotz der Ähnlichkeit keine Hommage an den kleinen Wikinger Wickie und dessen starke Männer aus den Siebzigern vor. Auch wenn der bekannte Ausruf Wickies: „Ich hab’s!“, dem Bobinger Büble wohl auch ganz gut zu Gesicht gestanden hätte, hat das Büble seinen ganz eigenen Kult-Satz schon vor etwa 196 Jahren geprägt.

„So geht’s [in] Bobingen zu!“, ist in Bobingen bis heute eine gängige Floskel. Dabei spielt es keine Rolle, ob man auf die Eigenheiten der Bobinger oder am Stammtisch auf Entscheidungen im Rathaus anspielen möchte. Der Bobinger Stadtarchivar Wolfgang Bobinger weiß: „Der älteren Generation ist die Geschichte und der Ausspruch des Bobinger Bübles nach wie vor ein Begriff. Was erfunden und was wahr ist, lässt sich schwer sagen. Die Geschichte hat jedenfalls einen lehrhaften Charakter.“

Tricksen gegen die unausweichliche Verurteilung

Der Ursprung der „Bobinger-Büble-Sage“ geht wohl auf einen anonymen Leserbrief von 1833 zurück, der damals im Augsburger Tagblatt erschien. Seitdem hat diese Geschichte zahlreiche Änderungen, Erweiterungen und neue Deutungen erfahren. Laut der ursprünglichen Fassung soll ein junger Bobinger Bursche mit einer Magd ein uneheliches Kind gezeugt haben, was damals nicht nur ein moralisches Vergehen, sondern auch ein Fall für die Justiz war. Um der Strafe zu entgehen, wand er sich an einen Anwalt in Augsburg. Dieser riet ihm dazu, Einfältigkeit vorzutäuschen und auf jede Frage des Richters mit „So geht’s Bobingen zu!“ zu reagieren.

Eine erste Erweiterung folgte bereits 1853, als der Spruch auch noch um eine Geste ergänzt wurde. Damit das Bild des einfältigen Mannes noch glaubhafter rüberkomme, sollte er sich auf Rat des Anwalts außerdem regelmäßig mit der Hand unter der Nase entlangfahren.

Nach fleißigem Üben spielte er seine Rolle in der Verhandlung so gut, dass der Richter voller Mitleid im Sinne des armen Tölpels entschied und diesen freisprach. Erleichtert über den Ausgang, berichtete er den Erfolg prompt seinem gewieften Anwalt. Aber dieser hatte ihn wohl nicht allein aus Wohltätigkeit beraten, sondern forderte nun ein Honorar, welches das Bürschlein jedoch nicht bezahlen wollte. Daraufhin schlüpfte er erneut in seine Rolle und antwortete: „So geht’s Bobingen zu!“ und strich sich triumphierend über die Nase, bevor er den Augen des Anwalts entwischte und diesen mit seiner Bauernschläue prellte.

Keine Werbung für Betrügereien

Eine jüngere Version von 1906 besagt allerdings, dass der Schwindel später doch noch aufgeflogen sei. Die beiden Halunken hätten ihren Coup nicht für sich behalten können und so habe sie der Richter doch noch beide verhaften lassen und zum Tode am Galgen verurteilt. Der Grund für die Veränderung sei womöglich, dass der zweifelhaften Moralvorstellung entgegengewirkt werden sollte und dem schlechten Ruf, den die Geschichte auf diese Art verbreitete. Eine ausführliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Bobinger-Büble-Sage findet sich auf der Website des Schwäbisch-Bayerischen Heimatvereins Bobingen, genannt D'Hochsträßler.