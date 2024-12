Ein kleine musikalische Sensation

Die Zuhörerinnen und Zuhörer in der voll besetzten Dreifaltigkeitskirche Bobingen konnten jüngst eine kleine musikalische Sensation erleben: Die dritte Welt-Aufführung eines neu entdeckten Jugendwerkes von Wolfgang Amadeus Mozart, der Serena in C, der „Ganz kleinen Nachtmusik“, die der junge Mozart als Zehnjähriger schrieb. Sie lag verschollen und vergessen in einer Leipziger Musikbibliothek.

Durch gute Beziehungen nach Leipzig kam das Kammerorchester an die Noten und konnte das Werk jetzt in seinem Adventskonzert musizieren. In sieben munteren Tanz-Sätzen blitzte schon das Genie und der Humor des späteren Meisters mit seinen schwäbischen Wurzeln durch. Pfarrer Peter Lukas stimmte mit einer nachdenklichen Weihnachtsgeschichte auf die positive Kraft der Musik in der Adventszeit ein, die das Kammerorchester unter der dynamischen und souveränen Leitung von Ludwig Schmalhofer mit seiner Musik veredelte.

Bewegend, zurückhaltend und klangvoll

Den Beginn machte das Oboenkonzert von Georg Philipp Telemann. Mit einer zunächst in düsteren Farben daherkommenden Fuge im ersten Satz, die sich dann im weiteren Verlauf des reizenden zweiten Satzes ins Lyrische wandelt, um dann heiter bewegt im Finale auszuschwingen. Wunderbar mit der Oboe gesungen und virtuos dargeboten von der Bobinger Oboistin Ingrid Kun. Dann wieder Wolfgang Amadeus Mozart, jetzt ein bekanntes Werk vom 19-jährigen Meister mit dem Adagio aus seinem 5. Violinkonzert, komponiert für ein Weihnachtskonzert 1775 in Salzburg. Konzertmeister Andreas Fischer präsentierte es tonschön und in seiner musikalischen Aussage bewegend ausformuliert, zurückhaltend und klangvoll begleitet vom Orchester.

Den Schluss bildete das vertraute und wunderbar weihnachtliche Concerto grosso von Arcangelo Corello mit den Orchestersolisten Anita und Andreas Fischer an den Violinen und Gertrud Buck am Cello. Auch hier ein herrliches musikalisches Wechselspiel vom nachdenklich ätherisch-schwebenden Grave über das energisch rhythmische Allegro-Vivace bis hin zur berühmten Pastorale zum Schluss. (AZ)