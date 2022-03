Bobingen

13:00 Uhr

Fit rund ums Klima: Ab März gibt es in Bobingen dafür einen Kurs

Plus Die Volkshochschule bietet in Bobingen den einzigen Klimafit-Kurs in Schwaben an. Was die Teilnehmer erwartet.

Von Anja Fischer

Als einziger Standort in Schwaben bietet Bobingen ab dem 14. März einen Klimafit-Kurs an. Was erwartet die Teilnehmer dort?



Michaela Schmäche : Die Teilnehmenden erwarten mehrere spannende Veranstaltungsabende, die als gemeinsames Projekt des WWF und des Helmholtz Forschungsverbund für regionale Klimaänderung, kurz Reklim, entwickelt wurden. Vier Kursabende finden als Präsenztermine im Laurentiushaus in Bobingen statt und zwei weitere Kursabende werden online durchgeführt. Dabei schalten wir uns mit Klimafit-Teilnehmenden bayern- und deutschlandweit zusammen und haben Experten aus der Wissenschaft zu Gast. Während des gesamten Kurses werden wir gemeinsam an der Klimafit-Challenge teilnehmen. Am Ende des Kurses gibt es für alle Teilnehmenden ein Zertifikat.

