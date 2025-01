Schmetterlingsgrab: Ein Ort für Trost in schweren Stunden

Im Winter ist es oft dunkel und grau. Die Tage sind kurz. Eltern, die ein Kind vor oder nach der Geburt verloren haben, fühlen sich in dieser Zeit verloren. Ein Hoffnungsschimmer kann für sie das Schmetterlingsgrab der Hospizgruppe Bobingen sein. Den Ort gibt es seit bald 15 Jahren.

Alles fing an mit einer Idee. Die Idee, Müttern, die ihre Kinder vor oder kurz nach der Geburt verlieren, einen Ort zum Trauern zu geben. „Diese Idee kam schon 2006. Fünf Jahre später kamen die Leute von Kolping dann auf mich zu“, erinnert sich Mirela Wollner. Sie arbeitet bei der Hospizgruppe Bobingen und ist Mitgründerin der Schmetterlingsgräber in Bobingen. Für sie bestand eine Art „Niemandsland“, da Kinder mit einem Gewicht von unter 500 Gramm nicht unter die Bestattungspflicht fallen. „Das war für mich kein tragbarer Zustand“, sagt Wollner. „Eltern haben Sehnsucht nach dem Kind.“ Wollner absolvierte die Fortbildung als „systemische Trauerbegleitung“, um Eltern in dieser Zeit beizustehen. Der Schmetterling ist für sie ein Symbol von Leben und Vergehen. „Das Leben ist vergänglich, aber hoffnungsvoll. Kinder sind so früh ein Hauch von Leben“, sagt sie.

Icon Vergrößern Zum Grab dürfen Eltern Namenssteine und andere wetterfeste Kleinigkeiten geben. Foto: Isabell Zacher Icon Schließen Schließen Zum Grab dürfen Eltern Namenssteine und andere wetterfeste Kleinigkeiten geben. Foto: Isabell Zacher

Beim Schmetterlingsgrab haben Eltern die Möglichkeit, ihr Kind in einer gemeinsamen Gruppenbestattung beizusetzen. Diese finden zweimal im Jahr statt. Hinzu kommt ein Stein mit dem Namen oder andere Beigaben. Diese liegen neben dem Bereich der Grabsteine. „Dieser Bereich wird Fluss genannt und soll den Weg in die andere Welt ebnen. Dabei führen wir bei der Beerdigung ein Lichtritual durch, um den Abschied zu begleiten“, erklärt Wollner. Die Gemeinschaftsgräber sollen den Eltern Trost spenden.

Die Gespräche seien für sich genommen sehr gefragt und könnten auch ohne ein Begräbnis geführt werden. Ebenso gebe es Möglichkeiten, in kleinen Selbsthilfegruppen Kontakte zu knüpfen. „Die Tendenz steigt und wir können die Anfragen kaum bewältigen. Der Bedarf ist da“, sagt Wollner.

Icon Vergrößern Ein Gemeinschaftsgrab: Die Eltern bekommen ein Särglein und ein Schlafsäckchen. Foto: Isabell Zacher Icon Schließen Schließen Ein Gemeinschaftsgrab: Die Eltern bekommen ein Särglein und ein Schlafsäckchen. Foto: Isabell Zacher

Das Projekt finanziert sich über Spenden und ehrenamtliche Arbeit. „Christiane Hellmich macht für uns die Grabsteine, und die Schlafdeckchen bekommen wir von einer ehemaligen Mutter. Edeltraud Schuster und Waltraud Gewitsch helfen beim Projekt selbst“, sagt Wollner. Die Kontakte gingen danach bei den wenigsten verloren. „Ich bekomme auch Mitteilungen von Folgeschwangerschaften“, sagt sie. Das Projekt sei lokal und habe Kooperationen mit Krankenhäusern aus benachbarten Gemeinden. Sollten Eltern nicht die finanziellen Mittel haben, gebe es die Möglichkeit, Unterstützung durch einen Fond zu bekommen.