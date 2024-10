Erfolgreiche Mitgliederversammlung des TSV Bobingen

Im Oktober fand die jährliche Mitgliederversammlung des TSV Bobingen statt. Nach der Begrüßung eröffnete der Vorsitzende Alfred Mrasek die Versammlung. Gleich zu Beginn richtete auch Klaus Förster Grußworte an die Teilnehmer, in dem er das Engagement im Ehrenamt und dessen Bedeutung nicht nur für den Verein, sondern auch für die Stadt Bobingen besonders würdigte.

Alfred Mrasek ließ das vergangene Jahr Revue passieren und hob dabei die wichtigsten Vereinsereignisse hervor. Besonders erwähnenswert waren neben dem laufenden Spielbetrieb der Ballsportabteilungen Fußball und Handball die erfolgreiche Turn-Gala. Der Laurentiuslauf, der mit dem Landkreislauf zusammengelegt wurde, war nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch ein gesellschaftliches Event für die Stadt Bobingen. Die Kin-Baller konnten ebenfalls mit großartigen Erfolgen glänzen, darunter die Teilnahme einzelner Sportler aus Bobingen als Mitglied der Nationalmannschaft bei der EM in Spanien und im November mit der Teilnahme an der WM in Südkorea im November.

Im August 2023 hat ein Hagelunwetter massive Schäden auf dem Sportgelände des TSV Bobingen verursacht. Die konnten so nach und nach wieder in Ordnung gebracht werden.

Die Mitgliederzahlen des TSV Bobingen steigen weiterhin kontinuierlich an und haben die Marke von 2000 Mitgliedern überschritten – ein starkes Zeichen für die Attraktivität und die Bedeutung des Vereins in der Region. Erwin Treischl stellte die Jahresrechnungen vor und berichtete über die Kassenlage, die von den Prüfern als vorbildlich bestätigt wurde. Die Mitglieder entlasteten die Vorstandschaft dann einstimmig. Die Abteilungsleiter nutzten die Gelegenheit, um aus ihren Sportbereichen zu berichten und Einblicke in die verschiedenen Aktivitäten des Vereins zu geben. Nach knapp zwei Stunden schloss Alfred Mrasek die Veranstaltung. Der TSV Bobingen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und freut sich auf die kommenden sportlichen und gemeinschaftlichen Herausforderungen.