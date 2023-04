Fällt jetzt die Entscheidung zum Ende des Aquamarin-Hallenbades?

Plus Lange hat man in Bobingen Entscheidungen zum Hallenbad hinausgezögert. Zuletzt wurde gehofft, die Brandschutzmaßnahmen könnten billiger werden. Doch das Ergebnis ist ernüchternd.

Der Brandschutz könnte zum Killer für das Bobinger Hallenbad werden. Schon seit Wochen wird diskutiert, ob man die geschätzten 500.000 Euro für die Brandschutzsanierung aufbringen solle oder nicht. Denn außer dem Brandschutz müsste es mit Sicherheit noch weitere Sanierungsmaßnahmen geben. Jetzt kam der Schock. Das sehnlichst erwartete Gutachten lieferte Zahlen. Diese Zahlen sind aber alles andere als ermutigend.

Ein Hauptproblem dabei sind die tragenden Betonteile, die in schlechtem Zustand sind. Diese müssten auf jeden Fall erneuert werden. Kurzum: Den Brandschutz auf einen genehmigungsfähigen Stand zu hieven, wäre kaum unter einem Preis von rund 3,5 Millionen Euro zu haben. Bedeutet das nun das Aus für das Bad?