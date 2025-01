Gegensätze sind Strategie

Ein bewährtes Team bestreitet die nächste Ausstellung beim Kunstverein Bobingen: In der Galerie im Unteren Schlösschen stellen Barbara Anna Auer, Eva Bley, Silke Frey, Susanne Gorcks, Doris Hafner und Conny Kagerer aus. „Mit und ohne“ lautet der Titel. Der Arbeitstitel der Ausstellung hieß „die fantastischen Sechs“. „Fantastisch kommt von Fantasie“, erläutert Eva Bley. „Wir arbeiten alle verschieden, sind auch als Persönlichkeiten total unterschiedlich. Aber wir inspirieren uns gegenseitig.“

So inspirieren sich auch die gezeigten Arbeiten gegenseitig, profitieren scheinbar farblose Schwarzweiß-Zeichnungen von ihren farbenfrohen und kräftig bunten Gegenübern. „Mit und ohne“ wirkt auf den ersten Blick wie zwei gegensätzliche Ansichten, erweist sich aber in der Praxis als ergänzende Strategie. Die Künstlerinnen setzen diese bewusst ein, um unterschiedliche ästhetische, emotionale und intellektuelle Wirkungen zu erzielen.

Die sechs Frauen kennen sich gut

Es ist bereits die vierte Ausstellung, die die Sechs zusammen bestreiten. Kennengelernt haben sie sich im Berufsverband Bildender Künstler Schwaben-Nord und Augsburg, deren Mitglieder sie sind. Vor einigen Jahren stellten Barbara Anna Auer, Eva Bley, Silke Frey, Susanne Gorcks, Doris Hafner und Conny Kagerer zum ersten Mal zusammen in Schwabmünchen aus, weitere Ausstellungen in München folgten. Die sechs Frauen harmonieren in ihrer Kunst, obwohl oder vielleicht auch gerade weil jede ihre eigenen Ideen und Herangehensweisen verfolgt.

Wie die Künstlerinnen ans Werk gehen

Conny Kagerer arbeitet mit Öl- oder Acrylfarbe auf Leinwand und setzt spielerisch und mit einer sensiblen Fröhlichkeit die Farbe auf den Untergrund. Kunst gibt ihr die Freiheit, ihre Gedanken und Gefühle in Farben und Formen zu übersetzen. Susanne Gorcks dagegen arbeitet mit Tusche und Zeichnung im „Ink-wash“-Verfahren. Dabei wird eine Tuschezeichnung nach einiger Zeit ausgewaschen. So bilden sich feine Strukturen. Sie lotet das gestellte Thema im Sinne von „wir wollen wir leben“ und zwischenmenschlicher Kommunikation aus. Als Dritte im Bunde ist Doris Hafner dabei. Die Künstlerin interessiert es, Erlebtes, Stimmungen und Eindrücke mit einem gewissen zeitlichen Abstand in Farbe und Licht zu verarbeiten. Hafner arbeitet mit Pastellkreiden und Acrylfarben auf Leinwand und trägt Oberflächenstrukturen und Farbschichten zum Teil aufwändig auf und ab.

Mit Kohle und ohne Farbe arbeitet Barbara Anna Auer. Ihre Zeichnungen sind geprägt von Beobachtungen im täglichen Miteinander. In Bobingen zeigt sie kleinere Arbeiten, die aufgeladen sind mit visuellen und emotionalen Eindrücken aus Begegnungen mit Menschen. Von Eva Bley kommt nicht nur der Titel der Ausstellung. Ihre Bilder sind zwar im Gegenständlichen verhaftet, die Bildsprache ist aber eine narrative. Beim Betrachten lässt sie Vorstellungen entstehen, die weit über das im Bild Sichtbare hinausgehen. Abstraktionen in Farbe auf Leinwand sind dagegen Silke Freys Antwort auf das Thema „mit und ohne“. Die Künstlerin arbeitet mit Schüttungen, Spachtelungen und Farbflächen, die sie nebeneinander setzt.

Große Bandbreite mit verschiedenen Aspekten

Besucher der Ausstellung bekommen so eine große Bandbreite verschiedener künstlerischer Aspekte eines Themas zu sehen. Sie erhalten Einblicke in unterschiedliche Arbeitsbereiche mit und ohne Farbe, konkrete Darstellung oder abstrakte Formen. Immer aber mit und nie ohne Freude an der Kunst und ihrer Betrachtung. Die Ausstellung ist vom 26. Januar bis 19. Februar in der Galerie im Unteren Schlösschen zu sehen. Die Künstlerinnen sind an den Sonntagen im Wechsel anwesend. Vernissage ist am 26. Januar um 15 Uhr.