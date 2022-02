Gemeinschaftspraxis schließt: Hausärzte bleiben weiterhin in Bobingen

Plus Das MVZ Bobingen Süd musste schließen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Wie die drei Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten weiter versorgen wollen.

Die Gemeinschaftspraxis MVZ Bobingen Süd ist seit rund zwei Monaten geschlossen. Der Grund: Der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Die drei Ärztinnen und Ärzte Sigrid Gröber, Helmut Kohler und Christine Spechtner suchten daraufhin neue Räume – allerdings vergeblich. Doch nun steht fest: Sie werden ihre Patientinnen und Patienten weiterhin in Bobingen versorgen.