Golf-Legende Bernhard Langer kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Plus Der Rekordgolfer Bernhard Langer besucht seine Mutter, die 100. Geburtstag feiert. In Burgwalden verewigt sich der gebürtige Anhauser für das kleine Heimatmuseum.

Von Maximilian Czysz

Golflegende Bernhard Langer kehrte jüngst zu seinen Wurzeln zurück. Sein Heimaturlaub galt auch seiner Mutter: Sie feierte ihren 100. Geburtstag. Gleichzeitig zog es Langer dorthin, wo seine einzigartige Karriere begann.

Der 65-Jährige spielte vor einigen Tagen das Gelände des Golfclubs Augsburg in Burgwalden. In seiner Jugend verdiente er sich dort sein erstes Geld. Mit dem Rad fuhr der blonde Bub damals von Anhausen durch das idyllische Tal in den Bobinger Ortsteil. Zwei Mark und 50 Pfennig betrug der Lohn als Caddy für neun Löcher. Ein Caddy trägt in erster Linie die Tasche mit der Ausrüstung des Golfspielers. Er berät aber auch bei der Wahl des Schlägers und beim Gelände: Dafür ist eine genaue Ortskenntnis notwendig.

