Für den südlichen Bobinger Rathausplatz gibt es große Pläne

Plus Der südliche Rathausplatz wird bisher als Parkplatz genutzt. Dort soll bald ein Ärztehaus gebaut werden. Jetzt hat sich die Entwurfsplanung geändert.

Vor einigen Monaten war die Entwurfsplanung für das Ärztehaus auf dem südlichen Rathausplatz vorgestellt worden. Ein Konsortium von drei Investoren will es errichten. Das Grundstück wird die Stadt Bobingen in Erbpacht zur Verfügung stellen.