Bürgerinitiative für Windkraft soll sich gründen

Wie mehrfach berichtet, soll in Bobingen ein Windpark mit zehn Windkraftanlagen errichtet werden. Bereits frühzeitig hat sich in der Stadt eine Bürgerinitiative gegründet, die den Bau verhindern will. Um den Windkraftgegnern nicht alleine die Informationshoheit auf diesem Feld zu überlassen, plant Stadtrat Lukas Geirhos (Grüne) jetzt eine Bürgerinitiative pro Wind zu gründen.

„Die Gegner der Windenergie arbeiten interkommunal zusammen. Daher ist es wichtig, dazu ein Gegengewicht zu schaffen, um die Menschen über die Notwendigkeit der Energiewende zu informieren“, sagte Geirhos im Vorfeld der Gründungsversammlung. Diese soll am Mittwoch, 19. März, um 19 Uhr im Bobinger Laurentiushaus erfolgen. Geirhos betont, dass eine Anmeldung zu der Veranstaltung dringend erforderlich sei.

„Ich bin gegen das dagegen Sein“ Stadtrat Lukas Geirhos

Bei der Veranstaltung soll zunächst über den aktuellen Stand der Planung in Bobingen und den bisherigen Entscheidungsweg informiert werden. Danach ist ein Ausblick auf die weiteren Schritte geplant. Anschließend soll die Gründung der Bürgerinitiative für Wind erfolgen. Ziel soll es sein, die Bobinger Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg zur Energiewirtschaft der Zukunft mitzunehmen. Dabei soll über die Vorteile von Windkraftanlagen gesprochen werden, die Nachteile aber nicht unter den Teppich gekehrt werden, so Stadtrat Geirhos.

Seine Motivation zur Gründung der Initiative erklärt er so: „Ich bin gegen das Dagegensein. Unsere Gesellschaft braucht die Energiewende. Diese besteht aber nicht nur aus Windkraft. Selbstverständlich gehören dazu auch Geothermie, Fern- und Nahwärme.“ Dazu möchte der Bobinger Stadtrat seinen Beitrag leisten und sich für einen fairen Dialog einsetzen. Dass bei dem Thema auch Emotionen in den Diskussionen aufkämen, das könne er verstehen. „Aber letztlich muss man es auch aushalten können, wenn jemand anderer Meinung ist. Das ist Demokratie“, sagte Geirhos.