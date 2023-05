Bobingen

18:24 Uhr

Hochbetrieb beim Mühlentag in Bobingen

Plus Seit 700 Jahren gibt es die Bobinger Mühle. Beim Mühlenfest konnte die alte Technik bestaunt werden. Gleichzeitig feiert der Heimatverein "d'Hochsträßler" vierzigjähriges Bestehen.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Es ist respekteinflößend, mit welchem technischen Verständnis schon vor Hunderten von Jahren die Menschen das Korn für ihr Brot gemahlen haben. Kulturpreisträger Reinhold Lenski führte an diesem Mühlentag viele staunende Besucher durch die Bobinger Mühle, erklärte die alte Technik und hatte einige Geschichten über das Leben in der damaligen Zeit parat. So sei den Menschen damals so eine Mühle immer etwas suspekt gewesen. Denn man folgte dort zwangsläufig dem Rhythmus des Wassers. Deshalb wurde oft nachts gearbeitet. Dazu kamen die vielen ungewohnten Geräusche, wenn die Mahlwerke, Siebe und Trommeln in Betrieb waren. Nicht umsonst waren Mühlen deshalb in der Fantasie der Menschen oft Schauplatz von Schauergeschichten.

Mit viel Einsatz sorgte der Heimatverein für den Erhalt der Mühle

Dass die Mühle in Bobingen heute in einem so guten Zustand ist, liegt zu einem großen Teil am Heimatverein "d'Hochsträßler". Als der Abriss der alten Mühle geplant worden war, um dort Wohnbauten zu errichten, setzten sich die Mitglieder vehement für den Erhalt des Gebäudes ein. Gleichzeitig wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Bobingen ein Konzept zu deren Nutzung erarbeitet. Heutzutage bietet die Mühle nicht nur Raum für historisches Kulturgut, sondern beherbergt auch Veranstaltungs- und Seminarräume – nebst moderner Küche und Nebenräumen. So konnte das historisch interessante Gebäude erhalten bleiben und trotzdem einer modernen Nutzung zugeführt werden. Interessant dabei ist, dass die alte Technik nahezu komplett erhalten geblieben ist und auch die Wasserkraft weiterhin genutzt werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen