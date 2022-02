Impfen war in Bayern schon vor über 220 Jahren ein großes Thema

Plus Wie sich die Zeiten ähneln: Um 1804 versuchte die bayerische Monarchie Menschen für die Pockenschutzimpfung zu begeistern. Wie das in der Region aussah.

Impfkampagnen gab es schon in der Vergangenheit: Geschichtsforscher Franz Xaver Holzhauser aus Bobingen hat untersucht, wie der Kurfürst die Menschen zur Schutzimpfung brachte. Dazu hat er viele lokale Beispiele recherchiert.