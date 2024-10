Internationale Rassekatzenausstellung in der Singoldhalle

Am 26. und 27. Oktober veranstaltet der Cat Club Germany e. V. seine 79. und 80. Internationale Rassekatzenausstellung und erwartet in der Singoldhalle bis zu 390 Katzen. Jeweils von 9 bis 18 Uhr zeigen viele Züchter und Besitzer aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Schweiz, Frankreich und Italien ihre Katzen einer international besetzten Jury aus Estland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Prämiert werden Schönheiten in den verschieden Haarlängen, und es sind Sondershows für Norweger, Briten und Maine Coons geplant. Besucher können sich mit Züchtern unterhalten und informieren, gewerbliche Aussteller bieten ein umfangreiches Angebot für jede Katze. Der Eintritt beträgt für Erwachsene sechs Euro, für Kinder 3,50 Euro. Familien bezahlen 15 Euro, und Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt.

