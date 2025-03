Kabarettist Mathias Tretter kommt in die Singoldhalle

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kabarett und Wein“ steht der Kabarettist Mathias Tretter am Mittwoch, 26. März, ab 19.30 Uhr in der Singoldhalle auf der Bühne. „Souverän“ heißt das neue Programm. Die Gäste dürfen sicher sein, dass Tretter nah am Puls der Zeit ist. Worum geht es dabei? „Das, was draufsteht, ist auch drin: Es geht um den Souverän; in der Demokratie ist er das Volk – was auch immer das genau sein soll. Da wir uns aber allmählich von der Demokratie entfernen, stellt sich natürlich die Frage: Wer wird denn der neue Souverän?“, sagt Tretter. Karten sind im Vorverkauf im Rahmen von „Kabarett und Wein“ bei der Bücherei Di Santo in Bobingen erhältlich.

