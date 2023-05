Bobingen

vor 17 Min.

Kann eine Stadt wie Bobingen pleitegehen?

Plus Wie in vielen Kommunen fehlt in Bobingen Geld. Stadtkämmerer Stefan Thiele erklärt, was es für eine Stadt wie Bobingen heißt, sparen zu müssen.

Von Elmar Knöchel

Herr Thiele, die wichtigste Frage gleich vorneweg. Könnte Bobingen pleitegehen?



Stefan Thiele: Nein. Es ist letztlich so geregelt, dass die kommunale Landschaft nicht konkursfähig ist. Aber natürlich muss auch eine Kommune wie Bobingen darauf achten, die finanziellen Möglichkeiten nicht überzustrapazieren.

Damit das nicht passiert muss der Haushalt, das wurde ja auch bei den Haushaltsdebatten immer wieder erwähnt, am Ende von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Was ist das eigentlich?



Thiele: Das ist eine übergeordnete Behörde, angesiedelt beim Landratsamt, die darauf aufpasst, dass der von uns beschlossene Haushalt auch den gesetzlichen Regelungen entspricht. Übrigens muss auch der Landkreis seinen Haushalt genehmigen lassen. In diesem Fall übernimmt das die Regierung von Schwaben.

