Mitgliederversammlung: Kontinuität beim Musikverein Bobingen

Die Mitglieder des Musikvereins Bobingen sind mit der Arbeit ihres Vorstands zufrieden. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung bestätigten sie Florian Haas und Peter Rottenegger einstimmig in ihren Ämtern als ersten bzw. zweiten Vorsitzenden. Auch die weiteren Mitglieder des Vereinsausschusses bleiben im Amt: Einstimmig wählten die Anwesenden Susanne Keller als Kassenwartin und Sonja Haas als Schriftführerin. Aurelia Höfle, Sascha Larch, Matthias Metzger, Felix Müller, Martin Reichert, Florian Rossmeisl sowie Stefan Sturm fungieren wie bisher als Beisitzer – wie ergänzend nun auch Giulia Weber und Matthias Göllner, die sich neu für diese Position zur Wahl gestellt hatten. Kassenprüfer bleiben Verena Keller und Andreas Ostermann. Neben den turnusgemäßen Neuwahlen blickte Vorsitzender Florian Haas im Rahmen der Mitgliederversammlung auf das Geschäftsjahr 2023 zurück. Richtig gelesen – auch wenn es bereits spät im Jahr 2024 ist, bezog sich der Bericht des Vorstands auf das vergangene Jahr. "Wir sind in diesem Jahr etwas spät dran mit unserer Mitgliederversammlung", konstatierte Haas. Wie er anschließend erläuterte, sei die Mitgliederzahl des Vereins zum Jahresende 2023 konstant geblieben im Vergleich zum Vorjahr. 203 Mitglieder hatte der Verein zu diesem Zeitpunkt (2022: 204). Gleichzeitig ließ Haas durchblicken, dass im laufenden Jahr erfreulicherweise einige neue Mitglieder hinzugekommen seien. Auch finanziell stehe der Verein gut da und habe im Jahr 2023 stabil gewirtschaftet. Zahlreiche Konzerte und auch der Stand auf dem Bobinger Christkindlmarkt hätten zu diesem Ergebnis beigetragen. Haas‘ Dank ging an alle, die sich hier engagiert haben – vor und hinter den Kulissen: "Ein Verein funktioniert nur, wenn sich jeder tatkräftig einbringt", betonte der Vorsitzende. Wie das im Jahr 2024 gelungen ist und wie viele neue Mitglieder der Verein genau gewonnen hat, ist dann Thema bei der nächsten Mitgliederversammlung. Diese soll wieder früher im Jahr stattfinden.

Mitgliederversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis