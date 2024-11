Nach Unfall entfernt

Am Freitag kam es in Bobingen zu einem Verkehrsunfall, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurde ein Fußgänger durch einen Autofahrer verletzt, der sich danach vom Unfallort entfernte. Der Fußgänger meldete sich erst einen Tag später bei der Polizeiinspektion Bobingen. Laut ihm war das Fahrzeug gegen 6 Uhr auf der Wertachstraße in westlicher Richtung unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Als der Fußgänger die Wertachstraße in Richtung Brunnenstraße zu Fuß überqueren wollte, sei er angefahren worden. Der 20-jährige Bobinger macht Schmerzen an der linken Schulter, Hüfte und Schienbein geltend und sein Handy wurde beschädigt. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Da der bislang unbekannte Fahrzeugführer nach dem Unfall weitergefahren ist, bittet die Polizei mögliche Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 08234/9606-0 zu melden. Zu dem Fahrzeug ist bislang nichts bekannt. (AZ)

