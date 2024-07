Neue Markierung in der Bobinger Wertachstraße

Die sicherste Variante wäre wohl gewesen, einen Radweg auf der Nordseite der Straße zu bauen. Dazu fehlte der Stadt Bobingen aber das Geld. Also wurde versucht, die Straße mit anderen Mitteln sicherer zu machen. In der letzten Ausbaustufe sind jetzt im Bereich der Wohnbebauung auf beiden Seiten Radfahrstreifen auf die Straße gemalt worden. Zuvor waren bereits Parkbuchten in die breiten Gehwege eingebaut worden. Denn die Fahrradstreifen auf der Straße bedeuten automatisch, dass am Straßenrand nicht mehr geparkt werden darf. Um wenigstens einige der bisherigen Parkplätze zu erhalten, entschied sich die Stadt dafür. Die Wertachstraße hat ihr Gesicht dadurch spürbar verändert. Die Situation erscheint jetzt, da keine Fahrzeuge mehr auf der Straße parken, wesentlich übersichtlicher.

