Bobingen

18:35 Uhr

Neuer Burger King in Bobingen: So sollen die Innenräume aussehen

Soll im Juni eröffnet werden. Das Burger- King-Restaurant am Minikreisel in Bobingen.

Plus Für den schnellen Hunger: Die US-amerikanische Kette Burger King baut derzeit eine Filiale an prominenter Stelle in Bobingen. Das ist dort geplant.

Von Elmar Knöchel

Die neue Filiale der Fast-Food-Kette Burger King nimmt in Bobingen Form an. Sind die Arbeiten an den Außenanlagen abgeschlossen und das Mietobjekt durch den Vermieter übergeben, dann soll das neue Burger-Restaurant in Bobingen eröffnen. Das könnte im frühen Sommer sein. Burger King Deutschland teilt auf Anfrage mit: "Die Bauarbeiten sind weitestgehend fertiggestellt. Wir planen mit einer Eröffnung im Juni 2024."

Platz für 110 Gäste und kostenfreies WLAN

Jetzt ist auch klar, wie die neue Filiale innen aussehen wird. Das Restaurant werde im sogenannten Royal-Design ausgeführt. Dieses zeichne sich durch "einladende Räume mit freiem Blick über das Innere des Restaurants" aus. Gedeckte Farben und viele Holzelemente sollten eine gemütliche Atmosphäre schaffen, so Burger King Deutschland.

